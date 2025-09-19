Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlaması ile ortaya çıkan sorunlara dikkat çekti.

2025- 2026 öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin büyük bir heyecanla başladıkları eğitimde yine aradıklarını bulamadıklarını ve velilerin ise bin perişan durumda olduklarını belirten DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Öyle bir ders programı çok berbat, yemek saatleri düzenlemesi yapılmış ki aynı eğitim sistemindeki bozukluk karma karışıklık yemek saatlerine de yansımış. Velilerimiz bin bir zorlukla servis ücretlerini ayarlamaya çalışırken birde bunun yanırsına öğle yemek ücreti ayarlamaya çalışıyorlar. Düşünün bir öğrencinin sadece öğle yemek parası 100-160TL karnını doyura biliyor. Birde okul yönetimi biz şurayla anlaştık oraya gidin ondan yiyin diyorlar hayırdır ağalar okulları ticarethaneye çevirdiniz. Unutmayınız ki okullar eğitim yuvasıdır sizlere bakıyorum nerden ne şekilde para kazanırız derdine düşmüşsünüz. Çünkü öğrenciye 40 dakikalık bir ara vermişsiniz bu kırk dakika da çocuk eve mi gidecek yemek mi yiyecek okula mı yetişecek. Birde yönetici olacak ağalar geç kalırsanız derse almayız diye öğrencileri tehdit ediyorlar. İl yöneticilerini, Sayın Valimizi göreve davet ediyorum. Yemek saati konusunda öğrencilere ve velilere sahip çıkılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman konuşmalarında diyor ki gençlerimize eski Türkiye’den bahsedin diyor. Bahsedin ki hangi şartlardan neye düştüğümüzü gençler anlasın bilsin. Eskiden okullarda fındık veriliyordu peynir, süt tozu veriliyordu şimdi ne veriliyor onu anlatın. Eskiden öğrenci oyun oynuyordu şimdi zorunlu eğitim dediniz eğitimi 12 yıla çıkartarak eğitimin kalitesine bozdunuz çocukların bari zeka kalitesini bozmayınız kalitesiz yiyeceklere yönelterek obeziteye teşvik etmeyiniz” dedi.