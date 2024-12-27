Yeni Baro Hizmet Binası'nın temel atma töreninde konuşan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yeni Adliye Ek Hizmet Binası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mevcut Adliye binasının yanındaki otopark alanına yapılması planlanan ek hizmet binası inşaatının yakın zamanda başlayacağını aktaran Başsavcı Bektaş, konuşmasında nüfusun sürekli arttığına ve buna paralel olarak suç oranlarının da arttığına dikkat çekti.

Başsavcı Bektaş, adalet hizmetlerin daha iyi ve kaliteli verilebilmesi için adalet hizmetinin yürütüldüğü binalara ihtiyaç olduğunu söyledi.