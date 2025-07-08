Arca Çorum Futbol Kulübü'nde yeni sezon hazırlıklarını devam ediyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde sezona Bolu'da hazırlanan Çorum FK, dün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.

Hafta sonu resmi mukavele imzalanan Yusuf Erdoğan, Oğuz Gürbulak, İbrahim Sehic, Emeka Friday Eze, Kenan Fakılı ve Joseph Attamah'ın da yer aldığı antrenman denge ve dayanıklılık ağırlıklı geçti.

Kırmızı siyahlılar günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanı teknik ve taktik ağırlıklı geçti.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile ilk etabı tamamlayacak.