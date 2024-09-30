Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliği görevine atanan Ali Çalgan, görevine hızlı başladı.

Bir 7 kişi ve yazı görseli olabilir

Geçtiğimiz Cuma günü göreve başlayan Çorum Valisi Ali Çalgan, Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Alaca'da huzur uygulaması Alaca'da huzur uygulaması

Vali Çalgan eşi Halide Çalgan ile birlikte  Çorum'un tarihi dokusunu yansıtan Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı, Ulu Camii, Tarihi Dikiciler Arastası, Hıdırlık Camii ve Çorum Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra caddede vatandaşlarla sohbet eden Vali Çalgan, vatandaşların hal hatırlarını sordu.

Bir 7 kişi, gazete bayisi ve yazı görseli olabilirBir 2 kişi görseli olabilir

Editör: Fatih Battar