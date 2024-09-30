Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliği görevine atanan Ali Çalgan, görevine hızlı başladı.
Geçtiğimiz Cuma günü göreve başlayan Çorum Valisi Ali Çalgan, Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Çalgan eşi Halide Çalgan ile birlikte Çorum'un tarihi dokusunu yansıtan Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı, Ulu Camii, Tarihi Dikiciler Arastası, Hıdırlık Camii ve Çorum Müzesi'ni gezdi.
Daha sonra caddede vatandaşlarla sohbet eden Vali Çalgan, vatandaşların hal hatırlarını sordu.
Editör: Fatih Battar