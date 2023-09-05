Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi, şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yollar için kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Satın alınan ve kamulaştırılan binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaları yeni açtıkları yol güzergâhlarında yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Yeni açtıkları yol güzergâhlarındaki yapıları kamulaştırdıktan sonra yıkımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Aşgın, “Çorum’umuz için yılmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız kamulaştırmalar şehrimizin 5 mahallesinin yüzölçümünden daha fazladır. Güçlü mali yapımızla ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni kamulaştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Üçtutlar Mahallesi Okul 1. Sokakta yaptığımız kamulaştırma ve yıkımların ardından Azerbaycan Caddesi ile Yeni Belediye Hizmet Binamızı Recep Tayyip Erdoğan caddesini 20 metrelik yolla birleştiriyoruz.” diye konuştu.