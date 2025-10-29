Çorum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti ve 16 Türk Devleti Anıtı ile bütünleşen yeni bir simgeyi kente kazandırdı.

Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliğini simgeleyen Türk Dünyası Abidesi’nin yer aldığı kavşak bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla birlikte hizmete açıldı.

Yeniden düzenlenen Abide Kavşağı’nın açılış törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, gaziler ve öğrenciler katıldı.