Yeni Spor Salonu zemin yenilenmesinin ardından yeniden hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan Yeni Spor Salonu geçtiğimiz yıl ortalarında hizmete açılmıştı.

Salon kullanılmaya başladıktan sonra oyun alanındaki zeminde oynamayan ve esnemeler olduğu tespit edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu hatanın düzeltilmesi için Bakanlık düzeyinde yaptığı girişimler ve yazışmalar sonunda yasal sürecin ardından yapımcı firma zeminde çalışma başlatmıştı.

Yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonunda zemin komple kaldırıldı zemin altına güçlendirme çalışması yapıldı ve parke döşemesi ve boyama işlemi ile zemindeki hata giderildi.

Geçtiğimiz hafta U 18 Basketbol il birinciliği müsabakaları ile yeniden Çorum sporuna hizmet vermeye başlayan Yeni Spor Salonu hafta sonunda ise masa tenisi bölge birinciliğine ev sahipliği yapacak.