Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, 1083 delege oy kullandı. Fatih Erbakan, 1078 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı.
Erbakan, partisinin 3. olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.
Kongrede partinin MKYK üyeleride belli oldu.
MKYK listesinde Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Yakup Taş ve Ferhat Uysal da yer aldı.
Türkiye'yi yeniden refahla buluşturacak yürüyüşü başlattıklarını belirten Erbakan, "Bugün bu mahşeri kalabalıkta çelikleşme kongremizi yapıyoruz. Bugün iktidara yürüyüş kongremizi yapıyoruz. Bugün milli görüşün şahlanış kongresini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kuruluşlarının ardından geçen 7 yılda önemli başarılara imza attıklarını anımsatan Erbakan, 650 bini aşkın üyeleriyle Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi olduklarını kaydetti.