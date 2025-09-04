Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine eski ilçe başkanı Osman Vargeloğlu atandı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Partimizin Sungurlu’daki çalışmalarına uzun yıllar emek vermiş olan Osman Vargeloğlu kardeşimizin yeniden ilçe başkanlığı görevine getirilmesi camiamız için büyük bir kazanımdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu görevin Sungurlu’muza, partimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Osman Vargeloğlu ise kendisine bu görevi layık gören parti yöneticilerine teşekkür ederek, "Sungurlu teşkilatımızla birlikte partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmaya, vatandaşlarımızla el ele vererek hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.