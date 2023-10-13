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Çorum Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği, Makedonya Private Educational Institution-Open Civic University For Lifelong Learning ve A.B. Institution Of Entrepreneurshıp Development LDT’nin işbirliği ile hazırladığı “Yetişkinler İçin Medya Okur Yazarlığı Projesi” kapsamında proje ortakları gazetemizi ziyaret etti.

Projenin 2 gün sürecek Çorum toplantısına katılmak üzere Çorum’a gelen Svetlana Petrova, Trajcho Petrov ve Nikolaos Passatoglou, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe ve Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce ile gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştüler.

Proje hakkında bilgi veren Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce, Yetişkinler İçin Medya Okur Yazarlığı Projesi’nin yetişkin bireylerin medya içeriğini anlama, eleştirel düşünme, değerlendirme ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen uluslararası bir ERASMUS+ KA 210-ADU projesi olduğunu söyledi.

Projenin medya içeriklerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, medya mesajlarını anlama, medya manipülasyonunu fark etme ve doğru bilgiye erişim konularında yetişkinlerin yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediğini aktaran Ünal Yüce, “Katılımcıların medya içeriğini daha eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için Makedonya Yaşam Boyu Öğrenme İçin Açık Sivil Üniversitesi Koordinatörlüğünde 2 yıl sürecek olan projenin ortakları Yunanistan A.B İnstitute Of Entrepreneurship Development, Çorum’dan Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği’dir” dedi.

Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretçilerin sorularını cevapladı.

Hem gazetemiz hem de yerel basın hakkında bilgi veren Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.