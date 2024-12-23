Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Dr. İ. Türker Ejder, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE “YEŞİLAY” DAMGASI

Ejder, Türkiye genelinde 120 şubesi bulunan Yeşilay’ın 97 ülkede de bağımlılıklara karşı uluslararası alanda da mücadele ettiğini vurguladı.

Yeşilay Çorum Şubesi’nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın startını verdiği Türkiye Bağımsızlık Seferberliğinin tanıtımı, şubenin faaliyetleri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi tanıtımı amacıyla kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi.

Şube Başkanı Dr. İ. Türker Ejder, yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay personelinin katıldığı toplantıda basın mensupları kuruluşun çalışmaları ve amaçları hakkında bilgilendirildi.