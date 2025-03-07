A Milli Futbol Takımımız 25. Deaflympics’e hemşehrimiz Ramazan Karacif ile devam edecek.

Uzun yıllar Federasyonumuz bünyesinde başarıyla çeşitli görevlerde bulunan Ramazan Karacif, İşitme Engelliler Futbol A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine devam ediyor.

Sungurlu’lu hemşehrimiz Ramazan Karacif ile yeniden anlayan İşitme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; ‘Ramzan Karacif hocamızın, sporculuk ve teknik direktörlük kariyerinde kazandığı değerli deneyimlerle İşitme Engelliler Futbol A Milli Takımımıza büyük katkılar sağlayıp işitme engelliler futbolunu uluslararası arenada daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Özellikle olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Ramazan Karacif’e yeni görevinde başarılar dileriz.