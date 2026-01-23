Yeşilay Çorum Şubesinden Arca Çorum FK’ya ziyaret. Yeşilay Çorum Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Çek, Gençlik Kolları Başkanı Efrahim Taş, Şube Sorumlusu Ali Mansur ve Yeşilay Üyesi Nurettin Topal, Çorum Futbol Kulübü’nü ziyaret ederek Kulüp Ceosu Derya Hırka ile görüştü.

Ziyaret sırasında, Çorum FK CEO’su Derya Hırka ile yapılan görüşmede oyunculara yönelik farkındalık çalışmaları ve stadyumda hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkisi, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede futbolun rolü ele alındı.

Toplantıda, Yeşilay ile Çorum Futbol Kulübü arasında ilerleyen süreçte gerçekleştirilebilecek işbirliği ve sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Çek, nazik ev sahiplikleri ile ilgi ve alakalarından dolayı Derya Hırka ve Özgür Yıldırım’a teşekkür etti,

Arca Çorum FK Ceosu Derya Hırka ise Yeşilay’ın çalışmalarına destek vermekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek Şube yönetimine teşekkür etti ve iş birliği içinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.