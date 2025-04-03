Yüksek Hızlı Tren için kurulacak konsorsiyumla, YHT ulusal ağında işletilecek araç talebinin karşılanması ve bu araçların yakın coğrafyalara da ihraç edilmesi hedefleniyor.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile mobilite sektöründe, akıllı şehir içi elektrikli toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden ileri seviye sürüş destek sistemlerine, otonom araçlarda kullanılacak akıllı kamera sistemlerinin geliştirilmesinden elektrikli araçlar için şarj ekosistemi yatırımlarına kadar toplam büyüklüğü 32 milyar lirayı aşan, 38 yatırım projesi destekleniyor.

Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum çalışmaları kapsamında, karbon nötr üretim süreçleri ve sürdürülebilir araç üretimi gibi hedeflere de destek veriliyor.

Yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" çerçevesinde, mobilite başta olmak üzere yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, değer zincirini tamamlayıcı yatırımlar, haberleşme ve uzay gibi 8 farklı alana yatırım yapılıyor.

Mobilite başlığı altında, daha önce elektrikli araç ve batarya konularında çağrılar açılırken, bu kapsamda yakıt hücreli araçlar, elektrikli hızlı raylı sistemler, mikro mobilite hava araçları, insansız kara, hava, deniz taşıtları konularında da çağrılara çıkılması planlanıyor.

Böylece otonom araç ekosistemine yapılacak yatırımların, sektördeki yerli tedarik zincirini güçlendirmesi ve yeni nesil mobilite çözümleriyle sürdürülebilir ulaşım politikalarına katkı sağlaması bekleniyor. Geleceğin akıllı ulaşım sistemlerine entegrasyon sürecinde atılan bu adımlarla, Türkiye'nin mobilite alanındaki dönüşümünü hızlandırması, küresel teknoloji sahnesinde güçlü bir konuma erişmesi ve bu yeri koruması için çalışmalar devam ediyor.

Konsorsiyum kurulacak

Alınan bilgiye göre, yerli ve milli Yüksek Hızlı Tren (YHT) hedefiyle Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyum'u kurulacak.

Konsorsiyum ile, yüksek yerlilik oranıyla üretilecek YHT dizileri, AB Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi şartlarının yerine getirileceği, giderek genişleyen YHT ulusal ağında işletilecek araç talebinin, yerli ve milli YHT dizileriyle karşılanacağı, bu araçların yakın coğrafyalara da ihraç edileceği bildirildi.