YÜKSEL BASAR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi Morfoloji binasının bu yıl sonunda ihakeye çıkmasının planlandığını açıkladı.

Üniversitenin yatırımları hakkında bilgi veren Rektör Öztürk; “Güney Kampüsü’nde Tıp Fakültesi Morfoloji binamız 2023 yılı sonunda ihaleye çıkacak. Toplam kapalı alanı 25 bin metrekare olan Morfoloji Binası’nın tüm uygulama projeleri, yaklaşık maliyeti ve ihale hazırlık süreci tamamlandı. İlk etap olan 12 bin 500 metrekarelik kısmın yatırım programına alındı ama Kahramanmaraş depremi nedeniyle kamu yatırımları ertelendiği için yatırım programında iz proje olarak bırakılmıştır. Strateji Bütçe Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucu binanın 2023 yılı sonunda ihaleye çıkması planlanmaktadır.” dedi

Kuzey Kampüs Merkezi Derslik yatırımının da 2023 yılı sonunda ihaleye çıkması planlandığını aktaran Öztürk; “Toplam kapalı alanı 20 bin metrekare olan ve 2014 yılında yatırım programına alınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaatı yüzde 39 fiziki gerçekleşme seviyesinde pital olmuş ve iz proje olarak bırakılmıştır. Bu süreçte 2023 yılı içerisinde yatırım ödeneği aktarılmasıyla iz projeden çıkarılmıştır. Söz konusu yapının merkezi derslik olarak kullanılmasıyla ilgili olarak uygulama projeleri devam etmektedir. 2023 yılı içerisinde ihalesi yapılarak yapımına başlanması planlanmaktadır.” diye konuştu