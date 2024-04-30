Kırşehir’de yapılan Okullu Küçükler futbol grup birinciliğinde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu üç maınıda kazanarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Antrenör Mustafa İdikut yönetiminde Çorum Şampiyonu olan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu. Emirhan, Enes, Gazi, Elyasa, Muhammed, Kaan, Fatin, Emir’den oluşan kadrosu ile Kırşeehir’de grup birinciliği için mücadele etti.

Grubunda ilk maçında Çankırı şampiyonu önünde 8-0 galip gelerek iyi bir başlangıç yapan Yıldırım Beyazıt ikinci maçında ise ev sahibi Kırşehir önünde de zorlanmadı ve 5-0 kazandı.

Son maçında ise finalde kendisi gibi ilk iki maçını kazanan Ankara Ayaş’dan gelen rakibi önünde ilk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında bulduğu golle 2-1 galip ayrılan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yarı final grubuna yükseldi.

Temsilcimizi bu maçtaki gollerini Fatih ve Gazi attı.