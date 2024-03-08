Okul Sporları Yıldız erkekler futsal il birinciliğinde şampiyonluğu Mimar Sinan Ortaokulu kazandı. Final maçında Mustafa Kemal Ortaokulu’nu 6-2 yenen Mimar Sinan Ortaokulu şampiyon oldu.

Sungurlu Merkez’de 12, Merkezde 20 toplam 32 takımın katılımı ile başlayan yıldız erkekler futsal il birinciliğinde grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlan final grubuna yükseldi. Bu turdan itibaren tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda Mimar Sinan ve Mustafa Kemal Ortaokulu finale yükseldi.

TOKİ Spor Salonu’nda oynanan final maçının ilk yarısı büyük bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı gollerle geçen ilk yarıyı Mimar Sinan Ortaokulu 3-2 önde tamamladı. İkinci yarıda ise kontrolü tamamen eline alan Mimar Sinan bulduğu dört golle maçı 6-2 kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.