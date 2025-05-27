Okul Sporları Yıldızlar Rabgi Türkiye Şampiyonasında kızlarda Ankara Ertuğrul Gazi Ortaokulu erkeklerde ise Konya Özel Şehriban Çiftçi Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

İlimizde 22-26 Mayıs tarihleri arasında Nazmi Avluca sahasında yapılan Yıldızlar Türkiye Ragbi Şampiyonasında kız ve erkeklerde 20’şer okulun mücadele ettiği şampiyona önceki gün oynanan final maçları ile sona erdi.

Yıldız Kızlarda Ankara Ertuğrul Gazi Ortaokulu final maçında Anada Osmangazi Ortaokulunu yenerek şampiyonluğu kazandı.

Adana Osmangazi Ortaokulu ikinci olurken üçünlüğü Niğde Gümüşler Şehit Nail akdoğan Ortaokulu kazandı. Dördüncülük ödülü ise Şanlı Urfa Şehit Mustafa Direk Ortaokulu aldı.

Yıldız erkeklerde ise Konya özel Şehriban Çiftci Ortaokulu Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken Batman Kültür Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Batman Prof. Dr Aziz Sancar Ortaokulu üçüncülük kupasını alırken Adana Osmangazi Ortaokulu da dördüncülük ödülünün sahibi oldu.