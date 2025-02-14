Okullararası Karma Gençler ve Yıldızlar Korfbol il birinciliğinde kupalar sahiplerini buldu.

Yıldız Kızlarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu gençlerde ise Bilgi Koleji okulları şampiyonluğu kazandılar.

Toki Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde yıldızlarda yedi gençlerde ise 6 okuldan toplam 156 sporcu mücadele etti.

Yıldızlar kategorisinde yapılan müsabakalar sonunda finalde Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşılaştı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu rakibini 10-6 yenerek il birincisi olurken üçüncülük kupasını ise Bahçeşehir Kolejini 5-0 yenen Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu kazandı.

Yıldızlarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon olurken Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ikinci Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu üçüncü Bahçeşehir Koleji ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Genç erkeklerde ise final maçında Bilgi Koleji ile Spor Lisesi karşılaştı.

Maçta rakibine 7-5 üstünlük sağlayan Bilgi Koleji şampiyon olurken Spor Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Üçüncülük dördüncülük maçında ise Bahçelievler Anadolu Lisesi Doğa Koleji’ni 9-7 yenerek üçüncü oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okulların kupa ve madalyalarını İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Şube Müdürleri ve davetliler verdiler.