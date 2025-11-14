Arca Çorum Futbol Kulübü profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilip PFDK'ya sevk edilen 6 futbolcusuna soruşturma bitene kadar izin verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 13.11.2025 tarihli 27 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca Kulübümüzün A takım kadrosunda yer alan altı futbolcumuz hakkında FDT 'nin 57/2. Maddesine aykırılık nedeniyle hak mahrumiyeti cezaları verilmiştir.

Arca Çorum FK olarak bu süreci tüm ayrıntılarıyla dikkatle takip ettiğimizi kamuoyuna ve taraftarlarımıza belirtmek isteriz.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik ekibimizin görüşleri de değerlendirilip alınan karar uyarınca; PFDK tarafından verilen bu cezalara ilişkin olarak TFF Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlar ve itirazların akabinde ortaya çıkacak durum sonrası PFDK kararlarının kesinleşmesine kadar ki süreçte altı futbolcumuza izin verilmiştir. Sürecin sonuçlanmasına müteakip Kulübümüzce gerekli kararlar alınacaktır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.”