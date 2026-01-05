Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongrede mevcut oda Başkanı Erdoğan Çerikçi güven tazeledi.

Afra Düğün Salonu’nda yapılan seçimde mevcut başkan Erdoğan Çerikci ve İsmail Benek başkanlık için yarıştı.

Genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Ardından başkan adayları Erdoğan Çerikçi ve İsmail Benek birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi.

Konuşmaların ardından ise oy kullanma işlemine geçildi.

Saat 17.00’da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Genel kurulda Erdoğan Çerikçi 104, İsmail Benek ise 58 oy aldı.

Bu sonuçların ardından Çerikçi güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Buna göre Erdoğan Çerikçi başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu Erol Özüyağlı, Burak Kınacı, Nejla Demirel, Okan Karslıoğlu, Ümmü Gülsüm Helvacı, Behzat Yıldırım’dan Denetim Kurulu ise Ender Bakal, Anılcan Üzüm ve Muhammed Yusuf Yüksel’den oluştu.