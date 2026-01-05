Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, güven tazeleyerek yeniden oda başkanı seçildi.

Afra Düğün Salonu’nda düzenlenen olağan genel kurulda divan Özkan Şanal başkanlığında oluştu. Tek adaylı olmasına rağmen oda üyelerinin büyük ilgi gösterdiği genel kurulda yaptığı icraatları anlatan Başkan Cumhur Palabıyık büyük alkış aldı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından da ise seçime geçildi. Cumhur Palabıyık’ın tek aday olduğu genel kurunda yeni yönetim kurulu Mehmet Kabaca, Mustafa Küçükyıldız, Mehmet Taşkoyan, Gökhan Üner, Erdal Sağır ve Halis Cam Saraç’tan oluştu.

Denetim kuruluna da Volkan Fakı, Cem Aykaç ve Hüseyin Fışkın seçildiler.