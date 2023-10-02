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Yozgat ve İstanbul Kraft Torba Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, geçtiğimiz günlerde 25 kişilik bir hafız grubunu kutsal topraklara uğurlarken, bu hafta sonu da yine Sorgun’dan 18 kız hafız, Yozgat’tan 7 kız hafız ve Çorum’dan 5 kız hafız olmak üzere toplam 30 kişilik kız hafız kafilesini umreye gönderdi.

Yozgat Bilal Şahin Külliyesinde düzenlenen uğurlama törenine; hafızlar ve yakınlarının yanı sıra İl Müftüsü Ali Gülden, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin ve müftülük görevlileri katıldı.

30 KIZ HAFIZ DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

Türkiye’de eğitim ve hayır işlerine büyük katkılarda bulunan Bilal Şahin, Çorum ve Yozgat’tan gelen 30 kişilik kız hafız grubunu mukaddes topraklara gönderdi.

Bilal Şahin Külliyesi’nde düzenlenen duygusal uğurlama töreninde, duaların okunmasının ardından umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktılar.

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, bu hizmetlerin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Yozgat ve ilçelerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinde hafız olan herkese destek sağladığını ve aynı zamanda mukaddes toprakları ziyaret etmek isteyen hafızları da umreye gönderdiğini ifade etti.

Yozgat ve Çorum’dan gelen umre kafileleri, Bilal Şahin’in yardım ve destekleri sayesinde kutsal topraklarda umre ibadeti yapma fırsatını elde ettiklerini belirtti.

Genç hafızlar, hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin’e teşekkür ederek, “Bugün çok mutluyuz. Bilal Şahin’den Allah razı olsun en büyük hayalimiz olan Umre ziyaretimizin gerçekleşmesine vesile oldu. Bizden önceki hafızlarımızı da umreye Bilal amca gönderdi ve pek çok kişiyi de yine umre ve hacca gönderdi. Rabbim kendisinden razı olsun.”dileklerinde bulundu.