Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin, 24 Kasım'da İmralı adasına giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi siyaset gündemine oturdu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı heyetin ziyareti sonrası, TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Öcalan'ın "detaylı beyanlarının alındığı" belirtilmişti.

Bu tarihi görüşmenin yankıları sürerken, Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında sürece dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şamil Tayyar, İmralı ziyaretinin kamuoyunda oluşturduğu tartışmalara dikkat çekerek, izlenecek yol haritası üzerindeki beklentileri paylaştı.

“KAMUOYU ALGISI DEĞİŞİR”

Tayyar, “İmralı'ya ziyarete itiraz olduğunu görüyoruz. Cumhur İttifakı toplumu ikna ederek yol almalı. YPG silah bırakacaksa kamuoyu algısı değişir” değerlendirmesini yaptı.