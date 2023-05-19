AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Murat Günay, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde salt çoğunluğu sağlayan Cumhur İttifakı’nın başarısının, 28 Mayıs’ta 2. tur oylamada da sandıklara yansıtarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar rekor oyla seçeceğini söyledi.

Günay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Başta çok kıymetli, Ak Parti seçmenlerimiz olmak üzere Cumhur İttifakı’mızı oluşturan tüm kıymetli seçmenlerimize ve genelde de tüm Çorumlu hemşerilerimize 14 Mayıs seçimlerinde göstermiş oldukları olgunluk, hoşgörü, kararlılık ve demokratik tavır için teşekkür ediyorum. Tüm vekillerimizi tebrik ediyor muvaffakiyetler diliyorum. Cumhur İttifakı, bu ülkenin değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmış, kökü dışarıda oluşumların ülkemize yönelik tehditlerine kendisini siper etmiş, küresel oyunları bozmuştur. Bu seçimlerde Türkiye genelinde ve Çorum’da %90’a varan ve hatta %90’ı aşan katılım göstermektedir ki, insanımız kendi geleceğini kendisi belirlemek noktasında güçlü bir irade sergilemiştir. 14 Mayıs seçimlerinin tartışmasız galibi ise hiç şüphesiz son yirmi yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’dır. Cumhur İttifakı olarak, mecliste çoğunluğu elde ettik. İnşallah 28 Mayıs’taki seçimde de 14 Mayıs seçim zaferimizi taçlandıracak ve bugünkünden daha yüksek bir oranla liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu seçimin bir de mağlupları var. Mağlup olanlar sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile kağıt üzerinde önümüze çıkan görünür ittifaklar değildir. Bu seçimin mağlupları, tüm terör örgütleri, terörün yerli işbirlikçileri, sivil görünümlü yapılardır.

28 Mayıs’ta tekrarlanacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde değerli hemşerilerimize çağrımız şudur. Hiçbir şekilde rehavete kapılmayın. 14 Mayıs’ta göstermiş olduğunuz kararlılığı aynı şekilde devam ettirin. Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceği için durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye için, yarınlarımız için, mazlum milletlerin gözyaşlarını dindirmek ve dünyaya barış ve huzur getirmek için 28 Mayıs’ta vatanını seven, milletine bağlı herkesi istisnasız bir şekilde ve daha güçlü bir sesle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)