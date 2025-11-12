İzmir’de bir tesiste elektrik akımına kapılan Çorumlu genç, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Mecitözü İlçesi Hıdırlık Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup İzmir – Urla’da ikamet eden Eyüp Gürer’in oğlu Ali Can Gürer, elim bir kaza sonucu vefat etti.

DOĞUM GÜNÜNE 1 GÜN KALMIŞTI

Alican Güler’in İzmir'in Urla İlçesinde spor tesisinde arızalı projektörü tamir ettiği sırada 4 metre yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Özel bir sitede elektrikçi olarak çalışan Ali Can Gürer (23), iddiaya göre sitenin spor sahasının projektörünü tamir ederken 4 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz genç için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Ali Can Gürer'in doğum gününe 1 gün kala vefat ettiği öğrenildi.

URLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alican Güler’in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi İzmir – Urla’da gözyaşları arasında toprağa verildi.