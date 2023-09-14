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Çorum’da diyabet hastası olduğu için polis olamayan 19 yaşındaki Yağmur Dağlamaz'a Yunus ekipleri sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Mutlu gününde polisleri karşısında gören genç kız, gözyaşlarına hakim olamadı.

19 yaşındaki Yağmur Dağlamaz, babasına 'Yunus' polislerine olan sevgisini anlattı.

Bunun üzerine baba Atilla Dağlamaz, polis olmak isteyen ancak diyabet hastası olduğu için isteğini yerine getiremeyen kızının 19. yaş gününde sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ile görüşerek kızının Yunus polislerini çok sevdiğini belirten baba Dağlamaz'ın isteği üzerine Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Yunus ekiplerine genç kızın doğum gününe katılmaları yönünde talimat verdi.

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki doğum günü kutlamasında Yunus ekiplerini karşısında gören Yağmur, gözyaşlarını tutamadı.

Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, doğum gününe katılan polis memurlarına teşekkür eden Yağmur Dağlamaz, “Yunus polislerine olan sevgim gerçekten çok farklı. Şeker hastası olduğum için polis olma şansım yok. Gözlerimde de rahatsızlık var. En büyük hayalim polis ya da asker olmaktı. Şu an benim için çok güzel ve anlamlı. Tekrar burada olan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Komiser Samet Kulaca, “Yağmur kardeşimizin doğum gününü kutlamak için geldik. Hem iyi gününde hem mutlu gününde hem de zor gününde Yağmur kardeşimizin yanındayız. Mutlu yılları olsun. Güzel senelerin olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Ailecek diyabet hastası olduklarını açıklayan baba Atilla Dağlamaz, “Kızım bana polis olmayı çok istediğini ancak olamayacağını söyledi. Ben de bunun üzerine kızıma sürpriz yapmak istedim. Polis arkadaşlarımız bizi kırmadı, bunun için teşekkür ederim. Bu mutluluğun tarifi mümkün değil” şeklinde konuştu.