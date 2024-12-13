Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtlig’da Geleneksel Türk Okçuluğu il birinciliği tamamlandı.

9-10 Aralık tarihlerinde Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanında yapılan il birinciliğinde Yurtlarda kalan öğrencilerden 16 kadın 10 erkek 26 sporcu mücadele etti.

Pazartesi günü apılan müsabakalar sonunda kadınlarda Fatma Sena Sarıgeçili birinci olurken Esma Gülyılmaz ikinci Fatma Ay üçüncü olurken Zehra Demirci ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Salı günü yapılan erkekler müsabakalarında ise Ümit Can Akat birinci olurken Semih Berk Utku ikinci oldu.

Fatih Ali Kurtçuoğlu üçüncü olurken Eren Şimşek ise dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.