Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi tarafından yeni sezon öncesi düzenlenen Yusuf Aydemir Zorunlu Gelişim Semineri önceki gün yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan seminere Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri (TÜFAD) Başkanı Yasin Aksoy ile antrenörler katıldılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından seminerin açılış konuşmasını TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy yaptı.

Aksoy konuşmasında her zaman yanlarında olan ve salonu kullanmalarına izin veren Gençlik ve Spor İl Müdürüne teşekkür etti.

Eğer'e başarı Yalçın'a teşekkür

Yasin Aksoy, TÜFAD Başkan yardımcısı ve Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer'in verdiği özverili mücadele sonunda Çorum FK teknik ekibinde görevlendirilmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek kendisine başarılar diledi.

Aksoy ayrıca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'a bu doğru kararından dolayı teşekkür etti ve Çorumlu teknik adam sayısının artmasını diledi.

Aksoy amatör futbol camiası olarak ihtiyaçları olan Devane sahasına iki maç arasında oyuncuların ısınma yapacağı bir alanıın tribünün arkasındaki bölüme yapılması, soyunma odaları üzerindeki salonun tüm amatör camianın kullanacağı toplantı salonunun tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Aksoy son bölümde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) nin kaldırılmasının spora, sporcuya kulüplere ve antrenörlere büyük zarar verdiğini belirterek karara saygı duymakla beraber yeniden gözden geçirilmesini gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

Daha sonra seminere ismi verilen Yusuf Aydemir'in teşekkür konuşması ile devam eden törende ASKF Başkanı ve Spor Hizmetleri Müdürü başarı dileklerini ileten birer konuşma yaptılar.

60 antrenörün katıldığı Yusuf Aydemir zorunlu Antrenör Eğitim Semineri TFF FGD Direktörü Emrah Bayraktar. Uzman Diyetisyen Elif Özkeleş (Spor sonrası iyileşme ve beslenme), Nur Mustafa Gülen (Savunmadan hücuma geçiş teorik, ve uygulama dersleri ile tamamlandı.