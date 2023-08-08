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Çorum Belediyesi tarafından 1 milyon 870 bin metrekare alanda hayata geçirilecek "Yeni Şehir Projesi" Kadeş Meydanı’nda tanıtıldı.

Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisiyle başlayan tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisi üzerine yüzde 25'i konut ve iş yerlerinden, yüzde 75'i ise yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak yeni bir şehir inşa edileceğini açıkladı.

depreme dayanıklı, yenilenebilir enerji üretimi yapan, modern bir şehir inşa etmeyi planladıklarını aktaran Aşgın; “2021 yılında Çimeto arazisini Brezilyalı firmadan 102 milyon 500 bin liraya satın aldık. 300 futbol sahası büyüklüğündeki alanı şehrimize kazandırdık. ‘Bu şehri beraber yöneteceğiz’ mottomuzla şehrin tüm kesimleriyle, tüm sivil toplum örgütleriyle çimento arazisiyle ilgili istişare toplantıları yaptık. Proje ihalesini alan firma bize iki seçenek sundu. Bunlardan birincisi bol konut ve ticaret alanlı, belediyenin ve şehrin ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak proje idi. Diğer ise yeşile duyarlı, ekolojiye saygılı bir proje idi. Biz yeşili seçtik.” dedi

20 bin metrekare meydanı, ticari üniteleri, rekreasyon alanları, Kongre ve Kültür Merkezi, ibadethaneler, yatay mimari konutlar, eğitim ve sağlık Kurumları, belediye hizmet noktalarıyla çimento arazine yeni bir şehir kuracaklarını ifade eden Aşgın, proje ile ilgili şu bilgileri verdi;

“Çimento Fabrikası arazisinin 600 dönümü yeşil alan, 250 dönümü sosyal ve altyapı alanları, 550 dönümü yol ve otopark, 500 dönümü konut ve işyeri olarak planlandı. 190 hektarlık arazinin yüzde 25’i yapılaşmaya, yüzde 75’i sosyal donatı ve yeşil alana açılıyor.

“3 BİN 200 KONUT, 51 ADET VİLLA”

Bölgeye toplam 3 bin 200 konut, 51 adet villa, toplam 710 işyeri inşa ediliyor. Yapılaşmaya açılacak alan 30 ila 50 bin kişiye yaşam merkezi olabilecek. Çimento arazisinin içine kongre kültür merkezi yapılıyor. Projede turizm, sağlık, eğitim ve spor alanları yer alırken, genelde yatay mimari hakim.”

Başkan Aşgın, Çimento Fabrikası’nın geçmişte sosyal tesis olarak kullandığı arazinin çevre yoluna bakan 270 dönümlük kısmında ticaret ve turizm alanı olarak planlandığını belirtti. Projede ticaret ve turizm merkezi olarak planlanan bölgeye çevre yolundan yeni bir giriş yolu yapılacağını dile getiren Aşgın, “Ticaret ve turizm işaretli alanda akaryakıt istasyonu, 15 katlı otel, yüksek katlı avm, 6 ve 2 kat nizamlı ticari üniteler, cami ve geniş otoparklar bulunacak.” dedi.

“AĞAÇLAR KORUNACAK”

Çimento Fabrikası’nın geçmişte sosyal tesis olarak kullandığı ve sık ormanlık alanın bulunduğu arazide şehir merkezinde bile olmayan 60-70 yıllık devasa ağaçlar korunacak. Asırlık çınarlara dokunulmayacak. Projede dikkat çeken kavisli yollar yeşile dokunulmaması için yapıldı.

KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ VE 20 BİN M2’LİK MEYDAN

Yeni şehir projesinde 18 bin m2 alana kongre kültür merkezi yapılacağını açıklayan Başkan Aşgın “Kongre kültür merkezi önünde 20 bin m2 şehir meydanı inşa edilecek. Bu meydan İstanbul AKM ve Taksim Meydanı’na benzeyecek. 6 bin m2 olan Kadeş Meydanı’nın 3.5 katı büyüklüğünde yaşayan ve canlı bir meydan inşa edilecek. 25-35-50 metrelik yolar bulunacak.

Yeni Çorum projesinin yüzyılın projesi olduğunu vurgulayan Aşgın “Bizim temel iki vizyonumuz, bu şehre temel iki borcuz var. Birisi, 8 bin yıllık kadim Anadolu medeniyetinin güzelliklerini bünyesinde barındıran tarihi Çorum’u yeniden ayağa kaldırmak. İkinci vizyonumuz modern Çorum’u, geleceğin Çorum’unu da yeni şehir projesi ile imar ve ihya ediyoruz. O yüzden bu projeye biz yüzyılın projesi diyoruz. Yüzyılın projesi şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay konuşmalarında projenin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunarak Başkan Aşgın’ı tebrik etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da; “Çorum’un vizyonuna yakışan, Çorum’un gelişmesi ve büyümesi için yeni bir kent kuruluyor. Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.” diye konuştu

‘ÇORUM İÇİN ALTIN BİR BÖLGE OLACAK’

Bölgenin Çorum’un için altın bir bölge olacağını aktaran AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise;

“Çorum’a yeni bir Çorum daha ekleyen bu proje bizleri mutlu etti ve gururlandırdı. Bu bölge Çorum için altın bir bölge olacak. Çok önemli bir proje. 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. Türkiye tek yürek oldu ve o bölgedeki kardeşlerimiz için seferber olduk. Bu proje bu açıdan da önemli. Depreme uygun bir proje. Saat Kulesi’yle, Ulucamisi’yle, Hıdırlık’la, Gazi ve İnönü caddesiyle, 14 ilçesiyle bu memlekete aşığız.” şeklinde konuştu