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Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, artan vergi oranları, döviz kurundaki yükseliş ve akaryakıta gelen zamlara dair, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı’nda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, seçimlerden sonra başlayan zam yağmurunun akaryakıt zamlarıyla doluya döndüğünü belirterek, “Bu zam halkın günlük ihtiyaç maddelerine doğrudan yansıdı. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar, KDV artışları, MTV gibi katlamalı vergi salmaları ve peşinden gelen bu devasa akaryakıt zammı halkın yoksulluğunu çok daha derinleştirecektir” dedi.

Depremler için kullanılacağı söylenen vergilerin ‘duble yollara’ harcanması bir yana bu yıl yaşanan depremlerin ardından toplanan yardımların dahi akıbetinin bilinmediğini iddia eden Özünel, şunları söyledi:

“MTV’nin bu yıl bir kez daha alınmasıyla 38,5 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor. 6 Şubat depremleri sonrası TV programlarında yapılan kampanyalarda taahhüt edilen ancak toplanamayan destek tutarı, motorlu taşıtlar vergisinde ifade edilen 38,5 milyar liraya yakın bir miktardır. Bir kez daha soruyoruz, bu yardımlar nerede?”

“Asgari ücrete yapılan zam, seçim öncesi üstü tamamlanarak 7500 liraya yükseltilen emekli aylıklarına, kök aylıkları esas alınarak yapılan yüzde 25 zammın gerçekte zam yapılmamış olması da dikkate alındığında milyonlarca yurttaş aileleriyle birlikte sefalet koşullarına mahkûm edilmiştir” diyen Özünel, “Bu zamların arkası kesilmeyecektir. Çünkü iktidar uluslararası sermayeye teşvik ve ülkeyi ucuz emek cenneti olarak pazarlamaktadır. KDV, ÖTV gibi vergi yükleri halkın sırtına yıkılırken patronlara vergi istisnaları, teşvikler, ihale ayrıcalıkları, sermayenin sigorta primi yükünü üstlenme gibi pek çok istisna uygulamalarla sermaye ihya edilmiştir ve edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Çorum’da hayvancılığın ve tarımın, girdi fiyatlarındaki artıştan dolayı bitme noktasına geldiğini, üretici köylünün 'aslı astarından pahalı' diyerek üretimden çekildiğini belirten Özünel, “Kentimiz işsizliğin de en yüksek olduğu illerden biridir. Tüm bu nedenlerden dolayı Çorumlular için de yaşam gittikçe zorlanmaktadır. 3.5 lira olan ekmek seçimden bir hafta sonra 5 liraya yükseltildi. Şimdi ise 7 lira oldu” dedi.

EMEP’in basın açıklamasına Yeşil Sol Parti, TİP, Halkevleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile çok sayıda vatandaşta katılarak destek verdi. (Haber Merkezi)