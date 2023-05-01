Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, S.S Zanaatkarlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Vahit Kayrıcı, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde çok sayıda oda başkanı, köy muhtarı, dernek ve kooperatif başkanının yer aldığı kahvaltı programına katıldı.

Programa Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kömürcüler ve Odun Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Boğabağı Köyü Muhtarı Mehmet Tüfikçi, Ülkempınar Köyü Muhtarı Mecit Yaşar ile Zanaatkarlar Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Bölükbaş, Yalçın Keşçi, Denetim Kurulu üyesi Yunus Türkoğlu ile davetliler katıldı.

‘ZANAATKAR YÜZDE 55 SEVİYESİNE GELDİ’

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, 2018 yılı içerisinde başladıkları kooperatif inşaatında 4 yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Göreve başladıkları günden itibaren yönetim ile birlikte tüm mesaiyi üyelere kazandıracakları işyerlerine harcadıklarını kaydeden Fındıkcı, “Bizim amacımız Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır” dedi. Fındıkcı, bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte inşaat seviyesinin yüzde 55 oranında olduğunu dile getirerek, destek verenlere teşekkür etti.

‘SEÇİM TARİHİ ÖNEME SAHİP’

Vahit Kayrıcı da yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekti. Seçimin Türkiye’nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin bulunduğu bölgeyle ilgili olarak emperyalist güçlerin planları olduğunu, bölgede güçlü devletleri yönetebilir hale getirmek istediklerini anlatan Kayrıcı, “Türkiye’yi çökertmeye çalışıyorlar. Eğer, Türkiye teknolojik gelişmelerini sürdürürse biliyorlar ki bölgede oyun kurucu ülke olacak. Bunu istemiyorlar. O’nun için 15 Temmuz’dan itibaren hamlelerini yapmaya başladılar. O nedenle 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmemiz lazım. TBMM’de de MHP’nin güçlü temsil edilmesi için desteğimizi istiyoruz” dedi.

‘ZANAATKARLAR ÇORUM İÇİN KAZANÇ’

Kayrıcı, daha sonra ise hem oda başkanlarının, hem muhtarların taleplerini aldı.

Zanaatkarlar Sanayi Sitesi inşaat alanında da incelemelerde bulunan Vahit Kayrıcı, böyle bir sitenin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum’da farklı sektörlerden esnaf ve sanatkârları bünyesinde barındıracak olan Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nin Çorum için büyük bir kazanç olduğunu kaydeden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, sitenin tamamlandığında Çorum’un Türkiye’ye örnek olacak bir siteye kavuşacağının altını çizdi.

Kayrıcı’ya programda MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli ve teşkilat mensupları eşlik etti. (Haber Merkezi)