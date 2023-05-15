FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün parti binasına giderek, seçim sürecinde kendisine destek partililere teşekkür eden Gül; "Seçim startını verdiğimiz andan itibaren destek veren başta İl Başkanımızı Murat Günay ve yönetimine, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Fatih Temur ve yönetimine, Kadın Kolları Başkanımızı Meryem demir ve yönetimine partimize gönül vermiş bizi yürekten destekleyen tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Parti teşkilatımızın Cumhurbaşkanlığı 2. turunda vereceği her görevi aynı sorumluk ve gayretle yerine getireceğim." ifadelerini kullandı