Çorum Merkez Dut Köyü nüfusuna kayıtlı Merhum Dilaver Balaban’ın eşi Zeynep Balaban(95) hayatını kaybetti.
Merhum Dilaver Balaban’ın eşi, Elif Boruç, İsmet Balaban ve merhum Fazlı Balaban’ın anneleri, merhum Yaşar Boruç’un kayınvalidesi, Süleyman Balaban, Mehmet Balaban, Dilaver Balaban’ın babaanneleri, Umut Boruç, İcabet Boruç ve Leblebi TV Editörü Gazeteci Eylem Boruç’un anneannesi, Zeynep Balaban'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Dut köyünde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Fatih Battar