Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın belediyeye zarar verebilecek herhangi bir olay gündeme geldiğinde pazar denetimi yaparak, tiktok videosu çekerek gündemi değiştirmeye, gerçekleri saklamaya çalıştığını ileri sürdü.

Aşgın’ın bir yanda kitap fuarı, diğer yanda belediyeye alınan araçların teslim töreni varken apar-topar pazar denetimi yaparak, esnafa karşı sert tutum sergilemesine, “büyük patates”, “orta boy patates”, “küçük patates” ayrımı yaparak gündemi değiştirmesine bir anlam veremediklerini belirten Solmaz, AKP ve MHP il başkanlarının da belediye başkanını savunmak için sıraya girmesiyle kamuoyunda tartışılması gereken bazı konuların gölgede bırakılmaya çalışıldığını kaydetti.

Solmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“BİZ BU FİLMİ, DAHA ÖNCE GÖRMÜŞTÜK”

“Terminal binasında bir yolsuzluk, zimmete para geçirme olayı gündeme geldi. Hemen ertesi gün belediye başkanı sebze pazarında patates denetimi yaparak gündemi unutturmaya, değiştirmeye çalıştı. Belediye Başkanının bu girişimini daha önceden de çürük binalar gündeme geldiğinde görmüştük. “Standart dışı, çürük binalar ne olacak?” diye tartışırken, pazarda çürük domates olayı bir anda gündemi değiştirmişti.

Usulüne uygun yapılmadığı öne sürülen binaların durumu ne olacak?

Terminaldeki zimmete para geçirme olayının tam anlamı ile üzerine gidilmesi ve sorumluların cezalandırılması gerekiyor. Bu olayın peşini bırakmayacağımızı ve olay aydınlatılıncaya kadar takipçisi olacağımızı buradan beyan ediyoruz.

Tarlada patatesi, soğanı kalan, satış yaptığında maliyeti kurtarmadığı için ürününü pazarda bırakan çiftçiyi ne çabuk unuttunuz?

Zarar eden çiftçinin durumu hakkında nasıl bir çalışma yapacaksınız?

Zirai dondan zarar gören binlerce çiftçinin durumu ne olacak. Eşençaylı kiraz üreticisi, Oğuzlarlı ceviz üreticisi, kuraklıktan dolayı ürün alamayan ayçiçeği üreticisinin, çeltik üreticisinin hali ne olacak? Tarlasını sulayamadığı için ürün elde edemeyen çiftinin hali, ekim ayında tarlasına gübre alamayan, tohum alamayan, traktörüne mazot alamayan çiftçinin hali sizleri hiç düşündürüyor mu?

ÇÜRÜK BİNALARI, ZİMMET OLAYINI UNUTTUNUZ, ŞİMDİ PAZARDA KÜÇÜK PATATES AVINA ÇIKTINIZ

Çürük binaları, zarar eden çiftçiyi hemen unuttunuz, şimdi pazarda küçük patates avına çıkmışsınız.

Elbette ki halkımız sağlıklı ürün tüketecek, verdiği paranın karşılığını alacak. Bunun aksini zaten düşünemeyiz. Halktan yana bir parti olduğumuzu her zaman vurguluyoruz. Bu durumda esnafı da yok sayamayız. Esnafın derdiyle dertlenmek hepimizin temel görevi. Pazarda şov yapmak, esnafı azarlamak, küçük düşürmek, ödeyemeyeceği oranda ceza yazmak bir yöneticiye hiçbir zaman yakışmaz. Eğer ortada bir sorun varsa esnaf kuruluşları, esnaf odaları, zabıta ve halk bir araya gelerek çözüm üretebilir. Kendisine siyasi gelecek sağlamak uğruna esnafı küçük düşüren anlayışı reddediyoruz.”