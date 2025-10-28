Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu programı şöyle:
Yarın:
13.00 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Fatsa İlçe)
13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)
13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)
15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)
18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)
29 Ekim Çarşamba:
12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)
13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)
13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)
13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)
13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)
15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)
15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)
18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Ekim Perşembe:
13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)
13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)
14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)
18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Gaziantep)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)