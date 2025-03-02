İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Ramazan ayı münasebeti ile bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Başkan Yıldız, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olduğunu belirterek, bu mübarek günlere bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ramazan ayının barış ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çeken Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Özlemle beklediğimiz rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle; Ramazan Ayı’nın dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulüm ve savaşların bitmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Çorumlu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Yıldız, Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, bu mübarek ayın birlik ve beraberliği artırmasını temenni etti.