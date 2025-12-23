Günümüz toplumlarında en verimsiz kalan yönetim birimlerinden biri muhtarlıktır. Devletin en küçük hizmet birimi olmasından dolayı doğru stratejilerle dönüştürüldüğünde çok etkili ve verimli bir konuma sahip olabilir. Muhtarlığın dönüşümü, önceden planlanmış bir strateji ve pilot deneme süreciyle test edilip başarılı bulunduğu takdirde hayata geçirilebilir. Bu sayede, etkili bir kurumu toplum hayatına kazandırmak mümkün olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) disiplinini, kamu yönetimi bağlamında mahalle ve çevre güvenliği alt birimi ile birleştirerek, toplumda "güvenli yaşam" kültürünü yaygınlaştırabiliriz. Bu yaklaşım, yalnızca bireysel değil, toplumsal refahı artıracak yeni bir alan açacaktır.Mahalle güvenliğini değerlendirmek için üç ana başlık belirlenebilir; zamanla bu başlıklara yeni alanlar eklenebilir:

1. Yaya yolu güvenliği

2. Araç yolu güvenliği

3. Çevre ve yaşam alanı güvenliği

Bu başlıklar, güvenlik kültürü ile desteklenerek toplumsal bir bilinç haline dönüşecektir. Zaman içinde sistem geliştikçe, medeni yaşam standartlarına da katkı sağlayacak sürdürülebilir bir süreç oluşturulabilir.Bu sistemin uygulanmasını hayata geçirmek için en uygun yönetim birimi muhtarlıktır. İleriye dönük olarak, toplumsal refahı artıracak ve bireylerin güvenliğini sağlarken, muhtarların sorumluluk ve saygınlığını güçlendirecek bir dönüşüm sağlanmasına da etki edecektir.

Uygulama çerçeve tasarımı:

-Muhtarlık yapısında makro değişiklikler yapılmalı; her muhtar seçildiğinde "mahalle-çevre güvenliği birimi" oluşturulmalı.

-Bu birim, belirlenen üç başlıkta çalışma periyotları planlayarak mahalleyi yüksek güvenlik seviyesine ulaştırmak için görev yapacaktır.

-Her muhtarlık seçim dönemi öncesinde güvenlik seviyesi değerlendirmesi yapılmalı; güvenlik seviyesi belirlenen barajın altında kalan muhtar aday olamamalı. Bu sayede görev başarısızlığı durumunda sistemsel bir makam güvenliği mekanizması sağlanmış olacak.

Bu uygulama ile devlet mekanizmasında ilk kez bir güvenlik değerlendirme sistemi hayata geçirilebilir. İktisat ve idari bilimler ile İSG bilimi birleştirilerek, mahalle güvenliği alanında yenilikçi bir model oluşturulabilir.Mahalle güvenlik değerlendirme sistemi tasarlanarak uygulanmalı ve bu sistem, iktisat, idari bilim ve İSG disiplinlerinin ortak çalışmasıyla desteklenmelidir. Böylece hem bireysel hem de toplumsal refah artacak, güvenli bir yaşam kültürü toplum geneline yayılacaktır.