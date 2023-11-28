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1. Amatör Küme’de üçüncü hafta maçları biri dışında tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Ulukavakspor, Mimar Sinan ve Kargıgücüspor takımları haftayı üçer puanla kapatarak iddialanını ortaya koydular.

Mimar Sinan Gençlikspor, İskilipspor deplasmanında zorlanmadı ve 4-1’lik skorla galip gelerek ikinci galibiyetini aldı ve yarışa devam etti. Ulukavakspor ise Kültürspor önünde 6-1 galip gelerek üç puanın sahibi olarak ikinci galibiyetini aldı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın diğer zorlu maçında ise Kargıserispor, İskilipgücüspor deplasmanında 2-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve dördüncü sırada kendine yer buldu.

Alaca-Gülabibey maçı ikinci yarısı ileri bir tarihte oynanacak

Haftaya lider giren Gülabibeyspor ise Alaca Belediyespor ile deplasmanda oynadığı maç kötü hava şartları nedeni ile yarıda kaldı. İlk yarısı 0-0 biten maçın devre arasındaki kötü hava şartları nedeni ile maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti.

Tertip Kurulu bu maçın ikinci yarısının ilerleyen bir tarihte oynanacağını açıkladı. Ligde dördüncü hafta maçları pazar günü oynanacak.