U 16 Liginde gruplarda heyecan beş maçla başladı. Dokuz takımın iki grupta mücadele ettiği U 16 Liginde ilk hafta maçları oldukça çekişmeli geçti.

A grubunda Çorum İdman Yurdu İkbalspor karşısında 4-1 galip gelerek haftanın en farklı galibiyetini aldı. Grubun diğer maçında ise Mimar Sinanspor ise Osmancık Kandiberspor’u 2-1 yenerek sezona üç puanla başladı.

B grubunda ise iki maçta büyük bir mücadeleye sahne oldu. Hattuşa Gençlikspor zorlu bir maç sonunda Çorum Anadolu FK karşısında 1-0 galip gelerek gruba üç puanla başladı. Grubun diğer maçında ise Alaca ilçe sahasında Alaca Belediyespor ile Gençlerbirliği takımları 1-1 berabere kaldılar.

Ligde ikinci hafta maçları 21 Aralık pazar günü oynanacak.