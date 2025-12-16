Arca Çorum FK iki günlük iznin ardından pazar günü Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

Geçtiğimiz cumartesi günü ligin 17. hafta maçında Sivasspor deplasmanından 1-1’lik beraberlik ile dönen kırmızı siyahlı takıma Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu iki gün izin verdi.

Maçlarda devamlı forma giyen futbolcuların dinlendiği dün antrenman eksiği olanlar ve azsüre alan futbolcular dün tesislerde bireşsel olarak antrenman yaptılar.

Çorum FK bugün saat 15’de tesislerde toplanacak ve saat 16’da ise haftanın ilk antrenmanı için tesis sahasına çıkacak.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden Oğuz dışında tüm futbolcuların bugünki antrenmana katılması bekleniyor.