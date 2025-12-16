Liseli Genç erkekler basketbolda Ada Koleji yine şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ada Koleji geçen yıl kazandığı şampiyonluğun ardından bu yılda birincilik kupasının sahibi oldu.

Beş takımın başvurduğu ancak dört takımın mücadele ettiği Liseli Genç Erkekler Basketbol il birinciliğinde Öze Ada Koleji yaptığı üç maçınıda kazanarak altı puanla şampiyonluk kupasının sahibi olurken Özel TED Koleji takımı ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak ikincilik kupasını aldı.

Başöğretmen Anadolu Lisesi bir galibiyet ve üç mağlubiyet ile üçüncü olurken Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasını aldı.

Dört takımın mücadele ettiği genç erkekler basketbol il birinciliğinde Ada Koleji takımı geçen yılın ardından bu yılda şampiyonluk kupasını aldı ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.