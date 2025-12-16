Kadınlar Satranç’ta Çorum şampiyonu Almina Çelik oldu. 13-14 Aralık tarihleri arasında Yeni Spor Salonunda yapılan Büyük Kadınlar Satranç il birinciliğinde 24 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Almina Çelik birinci olurken Eslem Kantar ikinci Berrenur Güran üçüncü Elif Yaren Saflı ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda il birinciliğine katılan tüm sporculara Spor Hizmetleri Müdürü ve Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu tarafından mini satranç takımı ilk on dereceyi alan sporculara ise tşört ve şort hediye edildi.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu il birinciliğine katılan sporculara ve dereceye girenlere ödül veren Feyyaz Velidedeoğlu’na teşekkür etti ve bu gibi jestlerin satranca olan ilgili artıracağını söyledi.