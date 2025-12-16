Arabica Erkekler Voleybol 1. Liginde ilk yarının son hafta maçları öncesinde Onikişubat Belediyespor takımı yoluna kayıpsız devam ederken temsilcimiz Sungurlu Belediyespor sıralamada dördüncü sıraya geriledi.

Oniki Şubat Belediyespor takımı 12. maçınıda kazandı ve son hafta ligin son sıradasındaki Ziraat Bankkart ile oynayacak ve ilk yarıyı yenilgisiz 37 puanla zirvede tamamlayacak.

Ligden çıkma ihtimali olmayan Fenerbahçe ise ilk yarıyı 28 puanda tamamladı.

Kocaeli Kağıt ise evinde zorlu maçta Osmangazi Belediyespor’u 3-2 yenerek haftayı iki puanla tamamladı. İki haftayyı bay geçen Sungurlu Belediyespor ise son haftaya 25 puanla dördüncü sırada girdi.

Ligde ilk yarı bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. Sungurlu Belediyespor ilk yarının son maçında play-off mücadelesi veren Yücelen Amanurspor takımı ile cumartesi günü evinde karşılaşacak.

Erkekler 1. ligini lider tamamlayan takım direk olarak Efeler Ligine yükselecek. İkinci olan takım play-off finaline kalacak.

Üçüncü dördüncü, beşinci ve altıncı olacak dört takım play-dff oynayacak çeyrek final ve yarı finalin ardından kazanan takım ikinci olan ile Efeler Ligine yükselmek için karşılaşacak.

Ligde Fenerbahçe takımı Efeler Liginde takımı olduğu için çıkma şansı bulunmuyor. Bu ligi alt yapı hazırlık olarak değerlendiriyor.