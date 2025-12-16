Uzun yıllar Çorum’da Gençlik ve Spor il Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra Tokat’a tayin olan Haşim Eğer, cumartesi günü oynanan Sivasspor- Çorum FK maçında kırmızı siyahlı takımı yalnız bırakmadı.

Sivasspor- Çorum FK maçını izlemek için Sivas’a giden TSYD Çorum Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Gazetesi-TV imtiyaz sahibi Selahattin Ezer ile Çorumlu iş adamları Mehmet Özdoğan, Nejat Atalay ve Mehmet Döngel ile birlikte maçı izleyen Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer kırmızı siyahlı takıma bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.