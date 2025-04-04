Beltaş 1. Amatör Küme’de şampiyonluğun iki güçlü adayı Alacagücüspor ile HE Kültürspor takımları Alaca ilçe sahasında karşılaşacak.

Ligin onuncu hafta maçına Kültürspor takımı 23 puanla lider olarak çıkarken Alacagücüspor ise 21 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ev sahibi Alacagücüspor ilk yarıda deplasmanda berabere kaldığı rakibi önünde evinde kazanarak liderlik koltuğuna oturmak ve BAL hedefine bir adım daha yaklaşmak amacında.

Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm Alacalıları bu zorlu maçta takımlarına destek olmaya davet etti. Bayat sezon başı söz verdikleri Alaca’yı BAL’a taşımak için bu maçın öneminin ortada olduğunu belirterek ‘Ben tüm Alacalı hemşehrilerimden bu maçta takımlarını yalnız bırakmamalarını istiyorum.

Takım olarak bayramda bile bu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdük. Tek düşüncemiz var kazanarak liderliği ele geçirmek ve kalan maçlardan da galibiyet ile ayrılarak BAL için baraj maçı oynamak. Bunun içinde taraftar desteğine çok fazla ihtiyacımız var. İnanıyorum ki taraftarlarımızın vereceği destek ile evimizde bu final maçını kazanarak liderlik sevincini taraftarlarımızla yaşamak istiyoruz’ dedi.

HE Kültürspor Başkanı Soner Demirci ise yeni bir yapılanla sonucunda başladıkları sezonda ilk hedefleri olan şampiyonluk için Alaca’dan istedikleri puan yada puanları alarak döneceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

Yönetim olarak iyi bir kadro oluşturduklarını belirten Demirci hedefleri olan BAL’a çıkmak için öncelikli olarak şampiyonluk kupasını kazanmaları gerektiğini bunun içinde Alaca’dan puan yada puanlar ile dönmek zorunda olduklarını belirterek; ‘Zor bir maç olacak rakibimizinde hedefi belli zor bir maç olacak. Ancak bizde takım olarak bu zoru başaracak gücü ve tecrübeye sahibiz. Dileğimiz centilmence bir maç olması ve sonunda da kazananın biz olması. Takımımıza güveniyorum pazar günü Alaca’dan istediğimizi alarak döneceğiz’ şeklinde konuştu

Çorum Amatör futbolda sezonun en büyüğünü belirlemek adına bu kritik maçta camianın ortak dileği fair play içerisinde bir maç olması. İki takım arasında Çorum’da oynanan ilk maçta yaşananlar göz önüne alındığında bu kritik maçta iki kulüp teknik heyet, yönetim ve futbolcularına büyük görevler düşüyor. Alaca ilçe sahasında oynanan maçta iki takımda kazanmak için futbol oyun kuralları içinde sahada elinden gelen mücadeleyi verecek ancak maç sonunda kazanan kaybedeni tebrik ederek sahadan ayrılacağı bir maç olması tüm amatör camianın ortak dileği. Pazar günü skor olarak kazanan kim olursa olsun kazananın Çorum futbolu olması dileği ile iki takımada başarılar.