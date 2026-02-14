Çorum FK evinde dün İstanbulspor'a 3-2 mağlup oldu.
Hüseyin Eroğlu yönetiminde haftalardır oynanan kötü futbolun ve ardından alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından taraftarlar Hüseyin Eroğlu'nu istifaya çağırdı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Çorum FK tararfarları ‘Eroğlu İstifa’ tezahüratları tutarken soyunma odasına yönelen futbolculara ise ıslıklar ve yuh çekererek protesto ettiler.
Sezona şampiyonluk parolasıyla Tahsin Tam ile başlayan kırmızı siyahlılar Çağdaş Çavuş'un ardından Hüseyin Eroğlu'nu takımın başına getirmişti.
Kırmızı siyahlıların başında 11 maça çıkan Eroğlu, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Muhabir: Fatih Battar