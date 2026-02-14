Mart ayında UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur maçlarına hazırlanan U 18 milli takımımız hazırlıkları kapsamında Lüksemburg ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 1-0 kazandı. Hasan Ege Akdoğan bu maçta 80 dakikada oyunda kaldı.

Lüksemburg U 18 milli takımı ile ilk oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden Türkiye U 18 milli takımı ikinci maçında rakibi önünde daha iyi bir görüntü verdi. Kontrollü geçen maçta Çorum FK’nın futbolcusu ve kiralık olarak Ankara Demirspor’da forma giyen Hasan Ege Akdoğan maça ilk onbirde başladı ve 80. dakikada yerini Çağrı Hakan Balta’ya bıraktı.

Milli takım son dakikada Boran’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.