Arca Çorum FK ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede hakem kararları tartışma yarattı.

Maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu eski hakem Bünyamin Gezer, İstanbulspor'a verilen penaltıya ilişkin; 'Böyle VAR müdahalesi mi olur? Ararsan bulursun' diyerek hakemlere tepki gösterdi.

İstanbulspor'un ikinci penaltısına ise İstanbulsporlu futbolcunun oyunu yavaşlatmak için topu içeri attığı ilk anda sarı kart göstermesi gerektiğini belirten Gezer; 'Hakemler ne iş yapar" ifadelerini kullandı