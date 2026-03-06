Son haftalardaki yükselen performansı ile dikkat çeken Arca Çorum FK'nın kanat oyuncusu Burak Çoban, Cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin üstünde ve kaliteli bir takım olduklarını belirten Çoban, hoca değişikliğinden sonra kan değişimi olduğunu söyledi.

Uğur Uçar takımın başına geldikten sonra 3 maçı da kazandıklarına dikkat çeken Çoban, takımın performansının yükseldiğini ve takımın birbirini bulduğunu ifade etti.

‘10 MAÇIN 10'UNU DA KAZANMAK İSTİYORUZ’

Daha iyi olacaklarını kaydeden Çoban, ligin bitmesine 10 maç kaldığını ve kaliteleri ile her maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Motivasyonlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Çoban, 10 maçın 10'unu da kazanmak istediklerini aktararak; "Zor olacak ama olacak inşallah. Motivasyonumuz çok yüksek. İşte abilerimiz, kardeşlerimiz, hepimiz çok güzel bir hava var. Oynayan, oynamayan hepsi gerçekten mutlu. Bu da sahaya yansıyor." dedi

‘TAKIM OLARAK KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ’

Son olarak Cumartesi günü saat 16:00'da Çorum'da oynanacak Hatay maçında taraftarların kendilerini yalnız bırakmaması çağrısında bulunan Çoban; "Taraftarlarımız bize güvensin. Çorum olarak, halk olarak, takım olarak hepimiz kenetlenmiş durumdayız. Herkesi stada davet ediyorum. Çünkü 12. güç olarak çok ihtiyacımız var onlara. İnşallah Hatay maçında çok sayıda taraftarımız gelir ve bizi 12. adam olarak desteklerler." diye konuştu